29 Temmuz 2021, Perşembe
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Saadet Partisi’nde sular durulmuyor! Oğuzhan Asıltürk’ten Temel Karamollaoğlu’na sert eleştiri
Saadet Partisi'nde sular durulmuyor. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nu isim vermeden topa tuttu. Partinin inandığı değerlerden uzaklaşmasından rahatsız olan Asiltürk, parti içinde istişare edilmeden kararların alındığını vurguladı. Millet İttifakı ile birlikte hareket edilmesinden duyduğu rahatsızlığı ise bakın nasıl dile getirdi.