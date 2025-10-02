02 Ekim 2025, Perşembe

Rusya ve Ukrayna arasında 410 savaş esiri takas edildi

Giriş: 02.10.2025 20:25
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile savaş esiri olan 185 Rus asker ve 20 sivile karşılık, 185 Ukraynalı asker ve 20 sivilin takas edildiğini açıkladı.
