Rojin’e ne oldu? Sır ölümü 100 numune aydınlatacak

Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Üniversiteli genç kız dün toprağa verildi. Rojin'in intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği, yoksa bir kaza sonucu mu göle düştüğü detaylı otopsi sonucuyla belli olacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş adli tıptan son gelişmeleri aktardı.

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