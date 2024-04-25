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Rögara düşen köpeği böyle kurtardı! O anları anlattı

İHA
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Giriş: 25.04.2024 10:31
Bursa’da rögar giderinden ses geldiğini duyan vatandaş, içeride mahsur kalan köpeği çekerek kurtardı. O anları kayda alan vatandaş, "Bir can kurtardığım için mutluyum" dedi
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