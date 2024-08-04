04 Ağustos 2024, Pazar
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Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacak
Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafız Maden, Çayeli ilçesinde petrol çıkartıldığında Rize'nin artık sadece çay ile değil petrolle de anılacağını ifade etti.