31 Aralık 2021, Cuma
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Resulayn şehidine veda | Şehit Cihan Gökkaya için tören düzenlendi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentine PKK/YPG'li teröristler havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri'ne ait iş makinasının operatörü Cihan Gökkaya için Gaziantep'de tören düzenlendi. Şehit Balıkesir'e uğurlandı.