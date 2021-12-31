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Resulayn şehidine veda | Şehit Cihan Gökkaya için tören düzenlendi

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Giriş: 31.12.2021 09:34
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentine PKK/YPG'li teröristler havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri'ne ait iş makinasının operatörü Cihan Gökkaya için Gaziantep'de tören düzenlendi. Şehit Balıkesir'e uğurlandı.
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