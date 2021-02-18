Regaib gecesi yurt genelinde idrak edildi

Mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaib gecesi tüm yurtta coşkuyla idrak edildi. İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek coşkuyla idrak edildi. 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti.

Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi. 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da camilerde düzenlenen programla kutlandı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. Kentte 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. Sultan Selim Cami'ndeki kandil programı da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş İlçesi'nde, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, kononavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini gerçekleştirdi. Erciş İlçesi Merkez Van Yolu Cami'nde gerçekleştirilen kandil programında, vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programa ilgi gösteren vatandaşlar, akşam saat 20:30'a kadar cami de ibadet etti. İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve din görevlilerinin okuduğu Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam eden program, cami cemaatine mevlit şekerinin dağıtılması ile son buldu.

Sivas'ta, Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlandı.Kentte Müftülük tarafından planlanan Ulu Cami ve Paşa Camisi'nde Regaip Kandili, kutlandı. Paşa Cami'nde düzenlenen programa katılan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Ayrıca bazı vatandaşların ise hijyen açısından yere kağıt sererek namaz kıldığı görüldü.