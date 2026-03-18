CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'da kirli pazarlık: Hürmüz Boğazı'nda dünyayı sarsacak gıda krizi kapıda!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, A Haber ekranlarında moderatör Gökhan Kurt'un sorularını yanıtlayarak Ortadoğu’daki son gelişmeleri ve İsrail-ABD eksenindeki stratejik hamleleri değerlendirdi. Trump’ın "metodolojik aşamalı savaş" çıkışından Hürmüz Boğazı’ndaki kritik gıda krizine kadar pek çok konuya değinen Deniz, bölgedeki gerilimin sadece askeri değil, küresel bir ekonomik felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda 2026-2027 yıllarında dünyayı bekleyen açlık tehlikesine dikkat çeken Deniz, İran'ın ABD'yi en hassas noktasından yakaladığını vurguladı.

Gündemden Videolar

