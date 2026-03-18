İsrail Beyrut'u vuruyor: 10 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu!

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik hava saldırılarını şiddetini artırarak sürdürüyor. Şehrin kalbinde hedef alınan çok katlı bir binanın, savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle saniyeler içinde kağıt gibi yıkıldığı anlar dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber moderatörü Gökhan Kurt, canlı yayında bölgeden gelen son görüntüleri ve can pazarının yaşandığı Lübnan’daki insani dramın boyutlarını çarpıcı detaylarla aktardı.