Hürmüz’e alternatif rota: Irak-Türkiye boru hattı 2 yıl sonra devrede

Ortadoğu’da tansiyon düşmek bilmezken, enerji koridorlarında kartlar yeniden karılıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, A Haber ekranlarında moderatör Gökhan Kurt’un sorularını yanıtlayarak bölgedeki enerji krizini ve İran’ın stratejik hamlelerini masaya yatırdı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasıyla dünyayı sarsan enerji darboğazında, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kerkük-Ceyhan hattının yeniden faaliyete geçmesi dengeleri değiştirecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Öte yandan İran lideri Hamaney’in "Barış zamanı değil" çıkışı, bölgedeki ateşin daha uzun süre sönmeyeceğinin sinyallerini veriyor.