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0){for(t=0;t
03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Ramazan kolisi hazırlığı başladı! Ürünlere göre fiyatlar neler? Ramazan kolisinde neler var Ramazan kolisi hazırlığı başladı! Ürünlere göre fiyatlar neler? Ramazan kolisinde neler var Giriş: 03.04.2021 13:51 Güncelleme:03.04.2021 13:56 Ramazanın yaklaşmasıyla marketlerde bu aralar hummalı bir çalışma var. Erzaklar Ramazan kolilerine dolduruluyor. Marketler her bütçeye göre Ramazan kolisi hazırlıyor. Kolilerde 40 liraya varan fiyat avantajı da var. DİĞER