Ramazan kolisi hazırlığı başladı! Ürünlere göre fiyatlar neler? Ramazan kolisinde neler var

Ramazanın yaklaşmasıyla marketlerde bu aralar hummalı bir çalışma var. Erzaklar Ramazan kolilerine dolduruluyor. Marketler her bütçeye göre Ramazan kolisi hazırlıyor. Kolilerde 40 liraya varan fiyat avantajı da var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN