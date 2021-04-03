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Ramazan kolisi hazırlığı başladı! Ürünlere göre fiyatlar neler? Ramazan kolisinde neler var

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2021 13:51
Güncelleme:03.04.2021 13:56
Ramazanın yaklaşmasıyla marketlerde bu aralar hummalı bir çalışma var. Erzaklar Ramazan kolilerine dolduruluyor. Marketler her bütçeye göre Ramazan kolisi hazırlıyor. Kolilerde 40 liraya varan fiyat avantajı da var.
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Ramazan kolisi hazırlığı başladı!
Ramazan kolisi hazırlığı başladı!
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