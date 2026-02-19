CANLI YAYIN
Ramazan ayı'nın ilk teravih namazı kılındı

11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı. İslam âlemi 7’den 70’e camilere akın etti. Bereket ayının birlik, beraberlik ve maneviyat ruhuyla eller semaya açıldı, dualar edildi.

