Rahmet ve bereket ayı: Ramazan! İlk sahur ne zaman? İftar ve sahur saatleri ne?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İlk sahur hangi gün? İftar ve sahur saatleri ne zaman? Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesini paylaştı. Buna göre; en uzun orucu Sinop, en kısa orucu ise Hatay tutacak. İşte illere göre iftar ve sahur saatleri...

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