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Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu: "Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyi"
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Giriş Tarihi:
İHA

Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu: "Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyi"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile Cem Yılmaz’ın operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit açıklamalarda bulundu.

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