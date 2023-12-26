26 Aralık 2023, Salı
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PORTRE-Şehit Abdulkadir İyem'i rahmetle anıyoruz
Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem... Türkiye'nin şehit verdiği 12 vatan evladından biri. Kahraman Asker Kuzey Irak'ta hain terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düştü. Vatan uğruna gözünü kırpmadan kahramanca çarpışan Şehit Abdulkadir İyem'i rahmet ve minnetle anıyoruz.