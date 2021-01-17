PORTRE - Dünyanın en ünlü boksörü Muhammed Ali

12 yaşında boksla tanışan efsane isim Muhammed Ali yaşamı boyunca hem sporculuk anlayışı hem de politik tavrıyla kitleleri peşinden sürükledi. ABD'de siyah ve Müslüman olmanın en zor olduğu dönemlerde mazlumlar adına yükselen bir çığlık oldu. Hayatı ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele ile geçti. 74 yaşında hayatını kaybeden efsane ismin doğum günü bugün. Muhammed Ali'nin ibretlik hikayesi portre haberimizde...

12 yaşında boksla tanışan efsane isim Muhammed Ali yaşamı boyunca hem sporculuk anlayışı hem de politik tavrıyla kitleleri peşinden sürükledi. ABD'de siyah ve Müslüman olmanın en zor olduğu dönemlerde mazlumlar adına yükselen bir çığlık oldu. Hayatı ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele ile geçti. 74 yaşında hayatını kaybeden efsane ismin doğum günü bugün. Muhammed Ali'nin ibretlik hikayesi portre haberimizde...