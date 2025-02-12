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Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 15:24
Gaziantep'te 5 çocuk babası işçi Cengiz Akkurt'un, sokakta yürürken pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Akkurt'un yolda yürürken saklanarak peşine takılan saldırgan tarafından vurulma anı ve şüpheli şahısların olaydan sonra ikiz plakalı araçla kaçması yer aldı.
Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
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