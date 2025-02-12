12 Şubat 2025, Çarşamba
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Pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Gaziantep'te 5 çocuk babası işçi Cengiz Akkurt'un, sokakta yürürken pompalı tüfekle öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Akkurt'un yolda yürürken saklanarak peşine takılan saldırgan tarafından vurulma anı ve şüpheli şahısların olaydan sonra ikiz plakalı araçla kaçması yer aldı.