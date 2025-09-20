20 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Polisi gören firari, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı
Polisi gören firari, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı

Polisi gören firari, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 10:11
Bursa’da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerini görünce çimlere yatıp ölü taklidi yaptı. Ancak bu numarası da işe yaramadı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
