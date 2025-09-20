Polisi gören firari, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı

Bursa’da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerini görünce çimlere yatıp ölü taklidi yaptı. Ancak bu numarası da işe yaramadı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

