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Polise yakalanan koronalı gencin ilginç tepkisi: "Abarttınız"

İHA
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Giriş: 16.09.2021 09:46
Kırıkkale'de markete giderken polise yakalanan Covid'li genç, karantinaya alınmak istenince "abarttınız" diyerek tepki gösterdi. 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan genç vatandaş, yurtta karantinaya alındı. Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 2466. Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E'nin (24) GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Abdullah E, GBT kontrolünde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Abdullah E, yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, tepki gösterdi.
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