Polise ateş açıp kaçtı yakalanınca, ‘heyecan yaptım’ diye kendisini savundu

Konya'da parkta tartıştığı kişiyi bacağından tabancayla vurduktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtıktan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde polisi görünce heyecan yaptım' diye kendisini savunduğu öğrenildi.