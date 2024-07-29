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Polise ateş açıp kaçtı yakalanınca, ‘heyecan yaptım’ diye kendisini savundu

Polise ateş açıp kaçtı yakalanınca, ‘heyecan yaptım’ diye kendisini savundu

İHA
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Giriş: 29.07.2024 12:38
Konya'da parkta tartıştığı kişiyi bacağından tabancayla vurduktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtıktan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde polisi görünce heyecan yaptım' diye kendisini savunduğu öğrenildi.
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