Polis zırhlısına aldırmadı, kafeyi kurşunladı

İstanbul Esenyurt’ta bir kafe, motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Yaşanan silahlı saldırı anlarında yolun karşısında bekleyen polis zırhlısına da aldırmayan şahıs kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.