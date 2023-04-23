23 Nisan 2023, Pazar
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PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı
Sokak röportajı sırasında Kürt genç HDP'ye oy vermeyeceğini söyleyince, PKK sempatizanı HDP'li bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Skandal ifadeler kullanan terör örgütü destekçisi şahıs, dağda öldürülen bir teröristin dayısı olduğunu vurgulayarak, "Benim dayım şehittir." ifadelerini kullandı.