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PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2023 13:44
Sokak röportajı sırasında Kürt genç HDP'ye oy vermeyeceğini söyleyince, PKK sempatizanı HDP'li bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Skandal ifadeler kullanan terör örgütü destekçisi şahıs, dağda öldürülen bir teröristin dayısı olduğunu vurgulayarak, "Benim dayım şehittir." ifadelerini kullandı.
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