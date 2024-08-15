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PKK terör örgütünün Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırının üzerinden 40 yıl geçti

PKK terör örgütünün Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırının üzerinden 40 yıl geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 09:56
PKK'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırılar hafızalardan silinmiyor. 40 yıl önce sıkılan ilk kurşundan bugüne binlerce insan hayatını kaybetti.
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