PKK terör örgütünün Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırının üzerinden 40 yıl geçti

PKK'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırılar hafızalardan silinmiyor. 40 yıl önce sıkılan ilk kurşundan bugüne binlerce insan hayatını kaybetti.