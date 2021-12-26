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"Pitbull"un saldırdığı Asiye Ateş'in suratı ve vücudu eski estetiğine kavuşacak mı? Prof. Dr. Ömer Özkan A Haber'de duyurdu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 26.12.2021 20:50
Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı minik Asiye Ateş'ten iyi haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Asiye Ateş'e yaklaşık 4 saat süren doku nakli ameliyatını yapan operasyon hakkında A Haber’e konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu. Peki, Asiye Ateş’in son durumu nasıl? Suratı ve vücudu eski estetiğine kavuşacak mı? Kaç ameliyat daha geçirecek? Ve normale dönüşü ne kadar sürecek? İşte son dakika haberimizin detayları…

A Haber'de "pitbull"un saldırdığı Asiye Ateş ile ilgili son durumu dünyanın önde gelen Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı.

Doktor Özkan, "Asiye Ateş'nin şu anda durumu iyi. Yoğun bakımdayız ilk doku nakli gerçekleşti. Ciddi kayıpları vardı. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Yoğun bakıma çıktı. Birkaç gün sonra inşallah normal servise almaya çalışacağız.

Yüzünde çenesinde kafatasında maalesef ciddi kayıpları vardı. Onları sırasıyla hayati kayıplar tabi önemli dokuların üzeri açıktı. Onları kapatmaya çalışıyoruz. Bu açıdan doku nakli ameliyatı önemliydi. Genel durumu iyi, dokusu da iyi. Bundan sonra bir dizi ameliyat onu bekliyor olacak." dedi.

ASİYE ATEŞ'İN NORMALE DÖNÜŞÜ NE KADAR SÜRECEK?

Bir dizi (operasyon) sürecek. diyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Hastamızı normale en yakın ne yapabiliyoruz onun için uğraşıyoruz. Önceliğimiz sağlık ve onu yaşamda tutmak. Daha sonrasında bunu normale, topluma karışabilecek ölçüde eskisini aratmayacak şekilde bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiği sürece. Ama aylar, bir kaç yıl sürecek bir operasyondur." ifadelerine yer verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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