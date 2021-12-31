31 Aralık 2021, Cuma
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Pitbull sahipleri ne yapmalı? Köpek beslerken nelere dikkat edilmeli? Dünyaca ünlü köpek eğitmeni A Haber’e konuştu
Türkiye'de son dönemde artan pitbull saldırılarına karşı yeni önlemler alınırken, Avrupa'da da özellikle pitbull eğitimi konusunda çalışmalar sürüyor. Dünyaca ünlü köpek eğitmeni Massimo Perla, A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı. Hem sahiplerinin hem de köpeklerin eğitimine vurgu yaptı.