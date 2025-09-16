16 Eylül 2025, Salı

Pişkin hırsız türk polisinden kaçamadı
Pişkin hırsız türk polisinden kaçamadı

Pişkin hırsız türk polisinden kaçamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.09.2025 09:25
Hatay’da 3 farklı iş yerini tek tek soyan ve ardından kendilerini çeken kameralara el hareketi çeken 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
