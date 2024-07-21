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Pirincin hikayesi… Ilgaz Sarıkılçık Pirinci özelliği ne?

Pirincin hikayesi… Ilgaz Sarıkılçık Pirinci özelliği ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 18:04
Pirinç, tüm serüveni boyunca hep sevilen bir bitki olmuştur. Saray mutfağından günümüze kadar gelmiştir. Peki bugün sofralarımızın baş tacı olan pirinç hangi bölgelerde yetiştiriliyor? Lezzetini neyden alıyor? A Haber ekipleri sahaya indi, tüm bu soruların yanıtını sizler için araştırdı. İşte tarladan sofraya pirincin hikayesi…
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Pirincin hikayesi...
Pirincin hikayesi...
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