Pınarcık Köyü Katliamının 36. yılı

Geçmişi sivil katliamlarıyla dolu PKK Terör Örgütü'nün Mardin Pınarcık’ta gerçekleştirdiği katliamda 30 sivil şehit oldu. 36 yıl geçmesine rağmen şehit yakınları için acı hala ilk günkü gibi taze. Ayrıntıları Mardin’den Sinan Yılmaz ve konukları aktardı.