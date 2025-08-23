Pestisit incelemesi nasıl yapılıyor? Pestisitin insana zararı ne?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ürünü ihracatında tartışmalara yol açan pestisit kullanımı için harekete geçti. Artık çiftçi bitki reçetesi isimli uygulamayla birlikte takip edilebilecek. Böylece zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Peki ürünlerdeki pestisit testleri nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

