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Perpa İş Merkezi’nde yangın!

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Giriş: 21.11.2020 09:58
Güncelleme:21.11.2020 10:19
Şişli Perpa İş Merkezi'nin en üst katında bulunan restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu.

Şişli'deki Perpa İş Merkezi'nin 13. katında bulunan restoranda saat 07.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu.

Perpa İş Merkezi’nde yangın!
Perpa İş Merkezi’nde yangın!
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