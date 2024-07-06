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Pera bebek maganda kurşunu kurbanı! Maganda kurşununa 5 tutuklama

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 06.07.2024 09:37
Aydın'ın Söke ilçesinde 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı. Maganda kurşunu anne kucağındaki Pera bebeği hayattan koparmıştı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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