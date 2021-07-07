Pendik'te köpek katliamı! İşkence yapıp zehirlediler

İstanbul Pendik'te, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık bir arazide 17 köpek ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin işkence de gördükleri tespit edildi. Soruşturma ile ilgili detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

İstanbul Pendik'te, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık bir arazide 17 köpek ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin işkence de gördükleri tespit edildi. Soruşturma ile ilgili detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, arazideki köpek cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Burada yapılan incelemede, bir çoğunun zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi. Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor.