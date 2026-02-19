CANLI YAYIN
Ümraniye'de Ramazan boyunca neler yapılacak? Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım A Haber'de

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte Ümraniye'de yardımlaşma ve dayanışma ruhu zirveye çıktı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda ilçedeki dev iftar sofralarından Gazze'deki insani yardımlara, Afrika'da dağıtılacak 30 bin Kur'an-ı Kerim'den gençlere yönelik teknoloji ve sanat etkinliklerine kadar düzenlenen dev kutlamaların ayrıntılarını paylaştı.

