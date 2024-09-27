27 Eylül 2024, Cuma
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Patnos’ta zehirli yılan paniği
Ağrı’nın Patnos ilçesinde bugün, şehir merkezine yakın bir bahçede zehirli olduğu düşünülen bir engerek yılanı vatandaşlar tarafından fark edildi. Gündoğdu Kısa isimli vatandaşın bahçesinde rastladığı yılan, kısa sürede bölge halkında paniğe yol açtı ancak Kısa, soğukkanlılıkla hareket ederek yılanı kendi imkanlarıyla yakaladı ve zarar vermeden doğal yaşam alanına geri bıraktı.