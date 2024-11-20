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Patlamamış 50 top mermisi bulundu!

Patlamamış 50 top mermisi bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 23:14
Gelibolu ilçesinde dün sabah saatlerinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla bulunan top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğunun tespit edileceği bildirildi.
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