Park sorununu böyle çözdü! Rizeli mucit hayran bırakıyor

Karadenizliler, icat ve yetenek konusunda sınır tanımıyor. Abdurrahman Sancaktutan sadece ilkokul 5'inci sınıfa kadar okuyabildi ama doğuştan bir mühendislik yeteneği var. Biz de paylaşımlarıyla sosyal medya viral olan Rizeli mucidi yakında tanıma fırsatı bulduk. İşte kameramıza yansıyanlar...

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