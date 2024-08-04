04 Ağustos 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Park sorununu böyle çözdü! Rizeli mucit hayran bırakıyor
Karadenizliler, icat ve yetenek konusunda sınır tanımıyor. Abdurrahman Sancaktutan sadece ilkokul 5'inci sınıfa kadar okuyabildi ama doğuştan bir mühendislik yeteneği var. Biz de paylaşımlarıyla sosyal medya viral olan Rizeli mucidi yakında tanıma fırsatı bulduk. İşte kameramıza yansıyanlar...