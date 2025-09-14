14 Eylül 2025, Pazar
Park halindeki otomobil yandı! Mahallede panik yaşandı
Olay, akşam saatlerinde Ofis Kültür Park yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı vatandaşlar yangını söndürme de başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında otomobilde kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.