18 Eylül 2025, Perşembe

Park halindeki araçta çakmak gazı patladı: 1 ölü 2 yaralı
Giriş: 18.09.2025 03:42
Güncelleme:18.09.2025 03:42
Sivas'ta, içerisinde yaşları 16 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun bulunduğu park halindeki otomobilde çakmak gazı patladı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
