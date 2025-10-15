Park halindeki araç bomba gibi patladı: Çok sayıda kişi tahliye edildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir apartmanın otoparkında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Dehşet anlarında patlama sonrası çıkan yangın da paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.