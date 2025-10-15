15 Ekim 2025, Çarşamba
Park halindeki araç bomba gibi patladı: Çok sayıda kişi tahliye edildi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir apartmanın otoparkında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Dehşet anlarında patlama sonrası çıkan yangın da paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.