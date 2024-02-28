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Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti! Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 00:46
Sosyal medya fenomeni 'Aleyna Dalveren', lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıtmış, silahla gövde gösterisi yaptığı o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin ardından inceleme başlatan mali şube müdürlüğü ekipleri, çok dikkat çeken bir bağlantı tespit etti. 'Aleyna Dalveren'in, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan 'Dilan Polat'la irtibatlı olduğu ortaya çıktı.
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Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti!
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