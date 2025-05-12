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Papa’nın geleceği İznik Bazilikası müze oldu

Papa'nın geleceği İznik Bazilikası müze oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.05.2025 16:30
Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi İznik'te önemli bir kültürel mirasa daha sahip çıkılıyor. İznik Gölü sularının çekilmesiyle 2014 yılında gün yüzüne çıkan ve bölgenin uzak geçmişine ışık tutan tarihi Bazilika, yanı başına inşa edilen yeni bir bina ile müze olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.
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Papa’nın geleceği İznik Bazilikası müze oldu
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