Papa’nın geleceği İznik Bazilikası müze oldu

Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi İznik'te önemli bir kültürel mirasa daha sahip çıkılıyor. İznik Gölü sularının çekilmesiyle 2014 yılında gün yüzüne çıkan ve bölgenin uzak geçmişine ışık tutan tarihi Bazilika, yanı başına inşa edilen yeni bir bina ile müze olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

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