Pandemide memleketine dönüp üretici oldu! Şimdi talepleri yetiştiremiyor

Koronavirüs salgınının patlak verdiği 2021 yılında Ankara’da özel bir şirkette personel şefi olan Gül Akyol, virüsün bulaş riskinden kurtulmak için eşiyle birlikte ani bir karar alıp, işinden istifa ederek memleketine döndü. Çilek üretmeye başlayan Gül Akyol siparişlere yetişemiyor.

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