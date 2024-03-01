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Palandöken'de kayak sezonu uzadı! Kar yağışı nedeniyle bölgede nisanda kayak yapılabilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 13:49
Güncelleme:01.03.2024 14:05
Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum palandöken kayak merkezinde sezon nisana kadar uzadı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan kayak merkezinden detayları aktardı.
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