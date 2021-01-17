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Palandöken'de kayak keyfi! Kar kalınlığı ne kadar?

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 11:41
Güncelleme:17.01.2021 12:05
Son dakika haberi... Palandöken Kayak Merkezinde son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son gelişmeleri bölgeden canlı yayında aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe Kayak Merkezindeki turistler, kayak yaparak gönüllerince eğleniyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu kayak yaparak değerlendiriyor.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak kayağın keyfini çıkarıyor.

Turistler aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

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KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde konaklayan ve kısıtlamadan muaf tutulan turistler kayağın keyfini çıkarıyor.

Yerli ve yabancı turistler, sarıçam ormanları arasındaki pistlerde eşsiz manzaraya karşı kayak yaparak güzel vakit geçiriyor.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Kemal Sönmez, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışına turizmcilerin sevindiğini söyledi.

İki gün boyunca bölgede kar yağışının süreceğini ifade eden Sönmez, "45 santimetreye ulaşan kar yağışı devam ediyor. Bizler için de en sevindirici haber, otel müşterilerimize hafta sonları da kayak izni verildi. Onlar şimdi rahat bir şekilde kayaklarını yapıyorlar. Kayakseverleri bekliyoruz. Tesislerimiz ve pistlerimiz hazır, rezervasyonlarımızı almaya başladık. İnşallah bol bereketli bir sezon olur" diye konuştu.

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