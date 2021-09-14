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'Palalı Sabri' çetesine operasyon! 62 kadın fuhuş bataklığında kurtarıldı

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Giriş: 14.09.2021 09:34
'Palalı Sabri' diye bilinen Sabri Çelebi'nin kaçak hayatı yaşadığı Fas'ta Türkiye bağlantılı fuhuş çetesi kurduğu ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda 62 kadın kurtarıldı. Ayrıntıları A Haber muhabir Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul polisi adı Palalı Sabri'ye çıkan Sabri Çelebi'nin kurduğu fuhuş ağını gün yüzüne çıkarttı. İddialara göre Fas'ta kaçak hayatı yaşayan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda kendine özel bir bölge kurdu. Fas'tan iş bulma vaadiyle kandırdığı kadınları İstanbul'a gönderdi.

İstanbul'da kadınları Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi ve adamları karşıladı. Havalimanında iner inmez pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulan kadınlar pansiyonlara yerleştirildi. Gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlar fuhuşa zorlandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri önceki gece çeteye operasyon başlattı. Operasyonda gece kulüplerinde çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırılan 62 kadın kurtarıldı. Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi'nin de arasında bulunduğu 6 kişi Emniyet'te sorguya alındı.

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