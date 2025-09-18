Pakistan ile Suudi Arabistan’dan ortak savunma anlaşması! Savunma anlaşması neleri değiştirecek?

Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Pakistan ile Suudi Arabistan arasında kritik savunma anlaşması imzalandı. Taraflardan birine yapılacak bir saldırı diğer ülkeye de yapılmış sayılacak. Ayrıca Pakistan füzeleri de Suudi Arabistan'a konuşlandırılabilecek. Anlaşma hem İsrail hem de Hindistan'ı rahatsız etti.

