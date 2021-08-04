Paketli gıdalarda “Olestra” tehlikesi! Görme bozukluğunu yol açıyor

Paketli gıdaların birçoğunda bulunan katkı maddesi olestra. Elbette birçok zararı var ancak ne yazık ki özellikle çocuklar içinde olestra olan gıdaları sık sık tüketiyor. Olestra, her katkı maddesinde olduğu gibi kansere, yüksek kolestrole ve alerjiye neden olabiliyor.

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