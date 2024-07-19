Özel okullarda 50 bin tl’ye varan kitap ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılacağına ilişkin yönetmeliğine rağmen özel okullar yeni eğitim yılı öncesinde velilerden fahiş oranda kitap ücreti talep etmeye başladı. Kitap fiyatları 40-50 bin tl bandına ulaşırken duruma tepki gösteren veliler Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER'e başvurup şikayette bulundu.