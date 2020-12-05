Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Depremin ardından A Haber canlı yayına bağlanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Şu anda bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Sokağa çıkma kısıtlaması var ancak vatandaşlar isterlerse evlerinin önüne çıkabilirler.” dedi.

İşte Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın açıklamaları:

"Hepimize geçmiş olsun. Gazipaşa açıklarında 5,2 büyüklüğünde olduğu bildirilen deprem ile ilgili bizim hiçbir noktamızda olumsuz bir duruma yol açmadı. Bize bu yönde bir bilgi gelmedi.

Emniyet, Jandarma ve AFAD'a bildirilen can ve mal kaybı yok. Biz tüm ilçelerden teyitleri aldık. Manavgat, Gazipaşa ve Alanya'nın kırsalı ile muhtarlar ile irtibat halindeyiz. Şu an ilk bilgiler olumsuz durum olmadığını gösteriyor.

Vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkmak isterlerse buna tabi ki müsaade ediyoruz. Ondan yana bir sıkıntılı durum yok. Tedirgin olan vatandaşlarımızı evlerinin önüne çıkabilir."