02 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özdemir Bayraktar adı yaşatılacak
18 Ekim 2021 tarihinde vefat eden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, SİHA ve İHA sistemlerinin üretilmesi için önemli adımlar atmış ve öncülük etmişti. Özdemir Bayraktar'ın adı, Samsun Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yaşatılacak.