Özdemir Bayraktar adı yaşatılacak

18 Ekim 2021 tarihinde vefat eden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, SİHA ve İHA sistemlerinin üretilmesi için önemli adımlar atmış ve öncülük etmişti. Özdemir Bayraktar'ın adı, Samsun Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yaşatılacak.

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